Президент Азербайджана выразил соболезнования Владимиру Путину

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами при крушении траулера "Дальний Восток" в Охотском море.

Как сообщает Report, в послании президента Азербайджана говорится: "С чувством глубокой скорби воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения траулера "Дальний Восток" в Охотском море.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".