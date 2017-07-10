Президент Азербайджана проинформировал госсекретаря США о последней военной провокации Армении на линии соприкосновения - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в Стамбуле встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних связей в различных сферах, в том числе в политической и энергетической.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов в связи с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев еще раз довел до внимания позицию Азербайджана в связи с урегулированием этого конфликта, проинформировал о последней военной провокации Армении на линии соприкосновения.

Президент Ильхам Алиев рассказал о работе, осуществляемой в связи с исполнением проекта «Южный газовый коридор».

Рекс Тиллерсон отметил, что США и впредь будут поддерживать реализацию этого проекта.

Президент Ильхам Алиев просил Рекса Тиллерсона передать Президенту США Дональду Трампу его признательность за поздравительное письмо по случаю открытия XXIV Международной выставки и конференции нефти и газа Каспия. Глава государства расценил это письмо как поддержку США энергетической политики Азербайджана, в частности, проекта «Южный газовый коридор».

Государственный секретарь США высоко оценил деятельность Азербайджана в миротворческих операциях в Афганистане, а также роль нашей страны в этих операциях как логистического и транспортного коридора.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы, связанные с осуществляемыми в нашей стране политическими и экономическими реформами, развитием демократии.