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    Президент Азербайджана принял участие на заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе

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    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами, вносящими вклад в миссию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

    *** 14:54

    В Брюсселе началось заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами, вносящими вклад в миссию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

    Как сообщает Report, на заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев

    Открыл проходящее в рамках саммита НАТО  заседание генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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