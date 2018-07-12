Президент Азербайджана принял участие на заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе

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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами, вносящими вклад в миссию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

*** 14:54

В Брюсселе началось заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами, вносящими вклад в миссию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Как сообщает Report, на заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Открыл проходящее в рамках саммита НАТО заседание генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.