Президент Азербайджана принял участие на заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе

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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие на заседании Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами, вносящими вклад в миссию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".
*** 14:54
В Брюсселе началось заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств со странами, вносящими вклад в миссию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".
Как сообщает Report, на заседании принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Открыл проходящее в рамках саммита НАТО заседание генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
News DepartmentАвтор новости
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