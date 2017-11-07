Президент Азербайджана принял министра финансов Афганистана

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра финансов Исламской Республики Афганистан Эклила Ахмада Хакими.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра финансов Исламской Республики Афганистан Эклила Ахмада Хакими.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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