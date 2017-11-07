Президент Азербайджана принял министра финансов Афганистана

7 ноября, 2017 12:13

© President.az Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра финансов Исламской Республики Афганистан Эклила Ахмада Хакими. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.