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    Президент Азербайджана принял министра финансов Афганистана

    © President.az

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра финансов Исламской Республики Афганистан Эклила Ахмада Хакими.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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