​Президент Азербайджана прибыл в столицу Китая

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ 9 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с государственным визитом в Китайской Народной Республике, из города Сиань прибыл в столицу Пекин.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту города Пекин, где развевались государственные флаги Азербайджана и Китая, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встретили высокопоставленные представители государства и правительства Китая.