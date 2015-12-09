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    ​Президент Азербайджана прибыл в столицу Китая

    Президента Ильхама Алиева встретили высокопоставленные представители государства и правительства Китая

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ 9 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся с государственным визитом в Китайской Народной Республике, из города Сиань прибыл в столицу Пекин.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту города Пекин, где развевались государственные флаги Азербайджана и Китая, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

    Президента Ильхама Алиева встретили высокопоставленные представители государства и правительства Китая.

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