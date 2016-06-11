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    Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина

    И впредь наши совместные усилия будут направлены на укрепление прочных традиций дружбы, добрососедства и взаимоподдержки

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину. 

    Как сообщает Report, в послании говорится:

    "Уважаемый Владимир Владимирович,

    Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ России с государственным праздником – Днем России.

    Под Вашим руководством Российская Федерация добилась значительных успехов в укреплении государственности и правопорядка, построении эффективной экономики. Последовательные преобразования в политической, социально-экономической жизни, согласие и стабильность в обществе, активный внешнеполитический курс явились надежной основой для усиления международного авторитета России.

    Особое удовлетворение вызывает высокий уровень азербайджано-российских межгосударственных отношений, динамичное и всестороннее развитие нашего сотрудничества во всех областях.

    Уверен, что и впредь наши совместные усилия будут направлены на дальнейшее расширение стратегического партнерства и многопланового взаимодействия наших стран, на укрепление прочных традиций дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами.

    Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всему дружественному народу России – мира и благополучия". 

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