Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ России с государственным праздником – Днем России.

Под Вашим руководством Российская Федерация добилась значительных успехов в укреплении государственности и правопорядка, построении эффективной экономики. Последовательные преобразования в политической, социально-экономической жизни, согласие и стабильность в обществе, активный внешнеполитический курс явились надежной основой для усиления международного авторитета России.

Особое удовлетворение вызывает высокий уровень азербайджано-российских межгосударственных отношений, динамичное и всестороннее развитие нашего сотрудничества во всех областях.

Уверен, что и впредь наши совместные усилия будут направлены на дальнейшее расширение стратегического партнерства и многопланового взаимодействия наших стран, на укрепление прочных традиций дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а всему дружественному народу России – мира и благополучия".