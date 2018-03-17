Президент Азербайджана поздравил Си Цзиньпина с избранием на пост председателя Китая

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Председателя Китайской Народной Республики.

Мы придаем большое значение всестороннему развитию азербайджано-китайских связей, обладающих историческими традициями. В этом смысле нынешний высокий уровень межгосударственных отношений вызывает особое удовлетворение.

После обретения Азербайджанской Республикой независимости отношения между нашими странами вступили в качественно новый этап. Постоянно расширяющиеся политические контакты сопровождаются активным и плодотворным сотрудничеством в экономической и гуманитарной сферах. Нас также объединяют партнерские отношения в реализации перспективных инфраструктурных проектов, представляющих большое значение для нашего региона.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление дружественных связей между нашими странами и народами, углубление основанного на взаимном доверии и поддержке сотрудничества в двустороннем порядке, а также в международном и региональном формате.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному китайскому народу – постоянного процветания и благополучия".