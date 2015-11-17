​Президент Азербайджана поздравил руководителей Латвии и Омана

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Его величеству Кабусу бен Саиду.

По сообщению Report, в тексте письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника страны – Дня Вашего рождения.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Омана – постоянного процветания и благосостояния".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Латвийской Республики Раймондсу Вейонису.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Латвийской Республики – Днем независимости.

Убежден, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Латвией, наше взаимовыгодное сотрудничество постоянно будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

В столь знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Латвии постоянного мира и благополучия".