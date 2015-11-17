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    ​Президент Азербайджана поздравил руководителей Латвии и Омана

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Омана – постоянного процветания и благосостояния

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Его величеству Кабусу бен Саиду.

    По сообщению Report, в тексте письма говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника страны – Дня Вашего рождения.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Омана – постоянного процветания и благосостояния". 

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Латвийской Республики Раймондсу Вейонису.

    В тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Латвийской Республики – Днем независимости.

    Убежден, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Латвией, наше взаимовыгодное сотрудничество постоянно будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

    В столь знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Латвии постоянного мира и благополучия".

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