Президент Азербайджана поздравил ирландского коллегу

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ирландии Майклу Хиггинсу.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Ирландии – Днем Святого Патрика.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Ирландии – постоянного благополучия и процветания".