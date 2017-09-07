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    Президент Азербайджана поздравил главу Македонии

    Письмо направлено по случаю национального праздника Республики Македония – Дня независимости

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Maкедония Георге Иванову.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Македония – Дня независимости.

    Нынешнее состояние азербайджано-македонских связей вызывает удовлетворение. Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

    B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Македонии – мира и благополучия".

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