Президент Азербайджана поблагодарил Турцию

"Сегодня – в День памяти хочу выразить глубокую признательность братской Турции, оказавшей нам самую большую поддержку в течение 44 дней. Братская Турция и братский турецкий народ с первых часов войны были солидарны с Азербайджаном, оказали Азербайджану с

"Сегодня – в День памяти хочу выразить глубокую признательность братской Турции, оказавшей нам самую большую поддержку в течение 44 дней. Братская Турция и братский турецкий народ с первых часов войны были солидарны с Азербайджаном, оказали Азербайджану свою поддержку".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

"Заявления, сделанные руководством Турции и моим дорогим братом Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, стали для нас очень большой политической поддержкой, придали нам дополнительные силы, и мы никогда этого не забудем. 44-дневная Отечественная война еще раз продемонстрировала миру турецко-азербайджанское единство" - подчеркнул президент.