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Президент Азербайджана поблагодарил Турцию

Президент Азербайджана поблагодарил Турцию "Сегодня – в День памяти хочу выразить глубокую признательность братской Турции, оказавшей нам самую большую поддержку в течение 44 дней. Братская Турция и братский турецкий народ с первых часов войны были солидарны с Азербайджаном, оказали Азербайджану с
Внешняя политика
27 сентября 2021 г. 10:36
Президент Азербайджана поблагодарил Турцию

"Сегодня – в День памяти хочу выразить глубокую признательность братской Турции, оказавшей нам самую большую поддержку в течение 44 дней. Братская Турция и братский турецкий народ с первых часов войны были солидарны с Азербайджаном, оказали Азербайджану свою поддержку".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

"Заявления, сделанные руководством Турции и моим дорогим братом Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, стали для нас очень большой политической поддержкой, придали нам дополнительные силы, и мы никогда этого не забудем. 44-дневная Отечественная война еще раз продемонстрировала миру турецко-азербайджанское единство" - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan expresses gratitude to Turkey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Türkiyəyə təşəkkür edib

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