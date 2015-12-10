Президент Азербайджана ознакомился со Столичным музеем в Пекине

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ 10 декабря президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику ознакомился со Столичным музеем в Пекине.

Как сообщает Report, главе государства была предоставлена информация о том, что Столичный музей в Пекине прославился и как центр искусства. Этот музей, являющийся одним из важных центров, в котором демонстрируются древняя история и культура Китая, был создан в 1981 году и в 2006 году переехал в здание, где находится по настоящее время. Архитектурно-дизайнерская концепция Столичного музея основывается на служении человеческого и культурного наследия обществу, отражает гармоничное слияние и интеграцию прошлого с настоящим, истории и современности, искусства и природы.

В музее экспонируются богатые коллекции различных периодов китайской культуры. Среди них интерес представляют экспонаты, относящиеся к фольклору, обычаям и традициям, а также быту Китая. Здесь также представлена большая коллекция древних фарфоровых, бронзовых, художественных и скульптурных изделий, а также статуи, посвященные идолопоклонничеству.

До внимания президента Ильхама Алиева было доведено, что хотя в Столичном музее в настоящее время и хранится свыше 200 тысяч экспонатов, демонстрируется лишь небольшая часть коллекции. Значительная часть художественной коллекции музея состоит из артефактов, обнаруженных на месте раскопок в Пекине.

В музее имеются три основных раздела. Выставленные здесь экспонаты относятся, главным образом, к коллекциям прошлого периода. На всех выставках демонстрируются в целом 5622 экспоната, касающиеся исторического наследия. Залы музея оснащены новейшими технологиями.

Главе государства был преподнесен памятный подарок.

В заключение было сделано памятное фото.