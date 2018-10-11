Президент Азербайджана направил Королю Испании поздравительное письмо

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил Королю Испании Филиппу VI поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Королевства Испания.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Испании – постоянного мира и процветания".