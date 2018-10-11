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    Президент Азербайджана направил Королю Испании поздравительное письмо

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил Королю Испании Филиппу VI поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Ваше величество,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Королевства Испания.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Испании – постоянного мира и процветания". 

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