Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Как сообщает Report, выразив удовлетворение участием президента Грузии Георгия Маргвелашвили в V Глобальном Бакинском форуме, глава государства отметил, что нынешний визит также является хорошей возможностью для обсуждения вопросов, связанных с расширением сотрудничества.

Подчеркнув, что по традиции ежегодно принимает участие в Глобальном Бакинском форуме, президент Грузии Георгий Маргвелашвили отметил важное значение форума. Президент Грузии сказал, что визит в Азербайджан в связи с этим мероприятием позволяет встретиться с главой нашего государства, а также значим с точки зрения проведения обсуждений с коллегами. Подчеркнув углубление стратегических отношений между нашими странами, Георгий Маргвелашвили сказал, что эти отношения находятся на самом высоком уровне.

Отметив хорошее взаимодействие между нашими странами, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение высоким уровнем отношений и сказал, что наши связи играют важную роль в регионе и в целом на международном уровне. Глава государства отметил важность приложения всех усилий для дальнейшего укрепления наших отношений. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что реализуемые нашими странами глобальные проекты служат укреплению сотрудничества и в других отраслях.