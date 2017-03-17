Президент Азербайджана принял Председателя Президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича

17 марта, 2017 14:28

© Azertag.az Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сегодня Председателя Президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.