Президент Азербайджана поздравил Эмира Государства Кувейт и главу правительства

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Государства Кувейт Его величеству шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.

Уверен, что дружественные отношения между Азербайджаном и Кувейтом, наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут развиваться и расширяться.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Кувейта – постоянного мира и благосостояния".

Президент Ильхам Алиев также поздравил председателя Кабинета министров Государства Кувейт Его высочество шейха Джабера аль-Мубарака аль-Хамада ас-Сабаха:

"Ваше высочество,

Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Государства Кувейт.

Уверен, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом и впредь будет служить интересам наших народов.

В столь знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Кувейта постоянного благополучия и процветания".