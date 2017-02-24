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    Президент Азербайджана поздравил Эмира Государства Кувейт и главу правительства

    Письмо направлено по случаю национального праздника Государства Кувейт

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Государства Кувейт Его величеству шейху Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Государства Кувейт.

    Уверен, что дружественные отношения между Азербайджаном и Кувейтом, наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут развиваться и расширяться.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Кувейта – постоянного мира и благосостояния".

    Президент Ильхам Алиев также поздравил председателя Кабинета министров Государства Кувейт Его высочество шейха Джабера аль-Мубарака аль-Хамада ас-Сабаха:

    "Ваше высочество,

    Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Государства Кувейт.

    Уверен, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом и впредь будет служить интересам наших народов.

    В столь знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Кувейта постоянного благополучия и процветания". 

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