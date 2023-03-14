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Президент Алиев: Чем больше будет интерконнекторов, тем шире может быть экспорт газа в Европу

Президент Алиев: Чем больше будет интерконнекторов, тем шире может быть экспорт газа в Европу Создающиеся в Европе интерконнекторы играют очень важную роль. Чем больше будет интерконнекторов, тем больше может быть расширен наш экспорт газа в Европу. Конечно же, должны быть подписаны долгосрочные контракты.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 20:32
Президент Алиев: Чем больше будет интерконнекторов, тем шире может быть экспорт газа в Европу
Ильхам Алиев

Создающиеся в Европе интерконнекторы играют очень важную роль. Чем больше будет интерконнекторов, тем больше может быть расширен наш экспорт газа в Европу. Конечно же, должны быть подписаны долгосрочные контракты.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Отметив, что в Европе высоки тенденции к "зеленому" переходу, президент Азербайджана сказал: "Мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, и я надеюсь, что мы сможем согласовать эти вопросы друг с другом".

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Версия на английском языке President: The more interconnectors are, the more gas export to Europe will increase
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Nə qədər çox interkonnektor olarsa, Avropa məkanına qaz ixracatı da bir o qədər genişləndirilə bilər"

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