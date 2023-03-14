Президент Алиев: Чем больше будет интерконнекторов, тем шире может быть экспорт газа в Европу

Президент Алиев: Чем больше будет интерконнекторов, тем шире может быть экспорт газа в Европу

Создающиеся в Европе интерконнекторы играют очень важную роль. Чем больше будет интерконнекторов, тем больше может быть расширен наш экспорт газа в Европу. Конечно же, должны быть подписаны долгосрочные контракты.

https://static.report.az/photo/aa7210b6-252a-3d7b-ba4a-9f6b8bd8b9e0.jpg https://static.report.az/photo/aa7210b6-252a-3d7b-ba4a-9f6b8bd8b9e0.jpg Ильхам Алиев

Создающиеся в Европе интерконнекторы играют очень важную роль. Чем больше будет интерконнекторов, тем больше может быть расширен наш экспорт газа в Европу. Конечно же, должны быть подписаны долгосрочные контракты. Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Отметив, что в Европе высоки тенденции к "зеленому" переходу, президент Азербайджана сказал: "Мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, и я надеюсь, что мы сможем согласовать эти вопросы друг с другом". Подпишитесь на наш Telegram канал