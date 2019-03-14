Президент Албании: Реализуемые Азербайджаном проекты обеспечивают энергетическую безопасность Европы

Азербайджан - важная площадка для продвижения идей сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Албании Илир Мета.

"Азербайджан вносит большой вклад в региональное сотрудничество. Можно отметить реализуемые Азербайджаном энергетические проекты. Это служит укреплению контактов между нашими странами, а также обеспечивает энергетическую безопасность Европы",- заявил Илир Мета.

Президент Албании также отметил важность проведения Глобального форума в Баку, отметив, что он является хорошей площадкой для обсуждения различных проблем и вызовов в мире.