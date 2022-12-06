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Премьер-министр встретился с руководителем Республики Дагестан

Премьер-министр встретился с руководителем Республики Дагестан Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране главой Республики Дагестан Российской Федерации Сергеем Меликовым.
Внешняя политика
6 декабря 2022 г. 18:51
Премьер-министр встретился с руководителем Республики Дагестан

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в нашей стране главой Республики Дагестан Российской Федерации Сергеем Меликовым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече была выражена удовлетворенность развитием отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных сферах, обсуждены перспективы взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Стороны выразили уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном еще больше укрепит взаимовыгодное азербайджано-российское партнерство.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM meets head of Russia's Dagestan
Версия на азербайджанском языке Baş nazir Dağıstan rəhbəri ilə görüşüb

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