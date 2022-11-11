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Премьер-министр Венгрии поблагодарил лидеров Азербайджана и Турции

Премьер-министр Венгрии поблагодарил лидеров Азербайджана и Турции Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 11:14
Премьер-министр Венгрии поблагодарил лидеров Азербайджана и Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, об этом он написал в Twitter.

Глава правительства заявил, что миру нужны мир и сотрудничество, а не война и санкции: "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – единственный лидер, успешно осуществляющий посредничество между Россией и Украиной.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помогает Европе диверсифицировать энергоресурсы. Мы должны выразить им свою благодарность!"

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Версия на английском языке Hungarian PM thanks Azerbaijani and Turkish leaders
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Baş naziri Azərbaycan və Türkiyə liderlərinə təşəkkür edib

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