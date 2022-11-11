Премьер-министр Венгрии поблагодарил лидеров Азербайджана и Турции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, об этом он написал в Twitter.

Глава правительства заявил, что миру нужны мир и сотрудничество, а не война и санкции: "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – единственный лидер, успешно осуществляющий посредничество между Россией и Украиной.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помогает Европе диверсифицировать энергоресурсы. Мы должны выразить им свою благодарность!"