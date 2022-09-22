Премьер-министр Северной Македонии выразил заинтересованность в развитии отношений с Азербайджаном

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Премьер-министром Республики Северная Македония Димитаром Ковачевски.

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Премьер-министром Республики Северная Македония Димитаром Ковачевски.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между странами и региональная ситуация.

Байрамов выразил удовлетворение двусторонними дружественными отношениями между Азербайджаном и Северной Македонией. До сведения противоположной стороны были доведены работы, проводимые Азербайджаном в области энергетики, и планы на будущее. Министр также дал информацию об оккупации наших территорий в течение 30 лет, разрушении городов и сел, новой ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, проделанной с нашей стороны работе в связи с реализацией трехсторонних заявлений, а также последних провокаций армянской стороны.

Премьер-министр Ковачевски выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между нашими странами и важность продолжения диалога между институтами. Особо был отмечен вклад Азербайджана в энергообеспечение Европы.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ и других международных организаций, а также другие направления, представляющие взаимный интерес.