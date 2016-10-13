Премьер-министр Пакистана прибыл в Азербайджан

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в ходе визита Н.Шарифа сопровождает специальный помощник премьера Саид Тариг Фатеми.

В ходе трехдневного визита планируется встреча пакистанского премьера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.

В ходе встреч будут обсуждены двусторонние отношения, в том числе развитие торговых связей и инвестиции, а также региональные и международные вопросы, в частности вопрос нагорно-карабахского урегулирования.

Ожидается, что в рамках визита будет подписана Совместная Декларация.