Премьер-министр Пакистана прибыл в Азербайджан

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в ходе визита Н.Шарифа сопровождает специальный помощник премьера Саид Тариг Фатеми.
В ходе трехдневного визита планируется встреча пакистанского премьера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.
В ходе встреч будут обсуждены двусторонние отношения, в том числе развитие торговых связей и инвестиции, а также региональные и международные вопросы, в частности вопрос нагорно-карабахского урегулирования.
Ожидается, что в рамках визита будет подписана Совместная Декларация.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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