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    Премьер-министр Пакистана прибыл в Азербайджан

    В ходе визита Наваза Шарифа сопровождает специальный помощник премьера Саид Тариг Фатеми

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в ходе визита Н.Шарифа сопровождает специальный помощник премьера Саид Тариг Фатеми.

    В ходе трехдневного визита планируется встреча пакистанского премьера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.

    В ходе встреч будут обсуждены двусторонние отношения, в том числе развитие торговых связей и инвестиции, а также региональные и международные вопросы, в частности вопрос нагорно-карабахского урегулирования. 

    Ожидается, что в рамках визита будет подписана Совместная Декларация.

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