Представитель генсека ООН: Молодежь зачастую воспринимается как часть проблемы

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Баку в рамках 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН прошли обсуждения на тему "Молодежь и глобальная повестка по социальной инклюзивности: Возможности и общий обзор по занятости".

Как сообщает Report, на сессии представитель генсека ООН по вопросам молодежи Ахмед Алхандави отметил, что госпредставители Азербайджана делятся основными критериями структуры.

По его словам, молодежь зачастую воспринимается как часть проблемы: "Права человека, развитие, мир и благополучие являются основными звеньями ООН. Зачастую, когда говорят о молодежи, подразумевают людей, связанных с образованием. Люди вносят вклад в мир и благополучие. Совбез ООН принял в прошлом году важную резолюцию, связанную с более 600 млн. проживающей в зоне конфликта молодежью. Мы стараемся организовывать новые форумы для молодежи. В 2015 году к ИГ примкнули 45 тыс. человек. Это нас беспокоит".

Исполнительный секретарь Молодежного фонда Азербайджана Фархад Гаджиев рассказал об оказании азербайджанским правительством особого внимания формированию молодежи и миротворцев: "Мы являемся посредниками для реализации идей молодежи. Наш фонд старается реализовать индивидуальные проекты молодежи. Азербайджанская молодежь достаточно сильна. Мы стараемся добиться воцарения мира, толерантности, религиозной терпимости. В наших проектах мы хотим, чтобы устойчивое развитие стало приоритетом".