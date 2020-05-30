Наверх

Председатель Межгосударственного авиационного комитета поздравила Ильхама Алиева

​Председатель Межгосударственного авиационного комитета поздравила Иль

Татьяна Анодина

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Позвольте искренне поздравить Вас с государственным праздником - Днем Республики. Примите мои самые наилучшие пожелания успехов в высоких государственных делах и свершениях на благо всестороннего развития и процветания Азербайджана и чистого мирного неба".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!