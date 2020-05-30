Председатель Межгосударственного авиационного комитета поздравила Ильхама Алиева

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.
Позвольте искренне поздравить Вас с государственным праздником - Днем Республики. Примите мои самые наилучшие пожелания успехов в высоких государственных делах и свершениях на благо всестороннего развития и процветания Азербайджана и чистого мирного неба".