Председатель Межгосударственного авиационного комитета поздравила Ильхама Алиева

Татьяна Анодина https://report.az/storage/news/f10fe9df14c5e6e2a44106b34d492cf6/b0044938-ad14-4b62-b0d7-5ada9756bb1a_292.jpg

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Позвольте искренне поздравить Вас с государственным праздником - Днем Республики. Примите мои самые наилучшие пожелания успехов в высоких государственных делах и свершениях на благо всестороннего развития и процветания Азербайджана и чистого мирного неба".