Посольство Украины отпраздновало День Государственного Флага и День Независимости

Посольство Украины в Азербайджане отпраздновало День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины. Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства.

Посольство Украины в Азербайджане отпраздновало День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины. Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства.

"Государственный Флаг - одна из главных национальных святынь, часть нашей идентичности, нашего генетического кода. С любовью к Украине, с уважением к прошлому нашего народа, мы чтим символ свободной, демократической Украины - сине-желтый флаг. Во время исторических свершений он стал олицетворением непокоренного и сильного духа украинского народа. Он прошел с нашими воинами через испытания в Иловайске, Дебальцево, Саур-Могиле и обязательно вернется на украинские земли Крыма и Донбасса", - заявили в дипмиссии.

В обращении по случаю 30-летия Независимости Украины, Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский поздравил присутствующих с особым событием, которое объединяет украинцев по всему миру, "вдохновляет на новые свершения, вызывает гордость и уверенность в будущем": "Это праздник памяти о поколениях наших предков, боровшихся за государственность, а также день, когда необходимо думать о завтрашнем дне, о будущих поколениях, о нашей ответственности перед историей. Сегодня, как никогда ранее, этот праздник ставит перед каждым из нас высокие требования, побуждает к особой ответственности перед собой, своей страной, грядущими поколениями, поскольку это - самый сложный период современной Украины".