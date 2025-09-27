Посольство США в Баку почтило память героев Отечественной войны
- 27 сентября, 2025
- 17:36
Посольство США в Баку поделилось в соцсети Х публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти в Азербайджане.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"В День памяти Азербайджана чтим память тех азербайджанцев, которые отдали свои жизни во время десятилетий конфликта. 8 августа в Вашингтоне мы стали свидетелями начала новой главы на Южном Кавказе, и США продолжат свои усилия по укреплению постоянного мира в регионе. Сегодня посольство США в Баку выражает самые искренние соболезнования всем азербайджанцам, потерявшим своих близких", - говорится в сообщении.
On Azerbaijan’s Remembrance Day, we remember those Azerbaijanis who lost their lives during decades of conflict.— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) September 27, 2025
On August 8 in Washington, we saw the start of a new chapter in the South Caucasus, and the United States will continue its efforts to cement a permanent peace in… pic.twitter.com/qowO4a1PYZ