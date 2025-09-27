Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Посольство США в Баку почтило память героев Отечественной войны

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 17:36
    Посольство США в Баку почтило память героев Отечественной войны

    Посольство США в Баку поделилось в соцсети Х публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти в Азербайджане.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "В День памяти Азербайджана чтим память тех азербайджанцев, которые отдали свои жизни во время десятилетий конфликта. 8 августа в Вашингтоне мы стали свидетелями начала новой главы на Южном Кавказе, и США продолжат свои усилия по укреплению постоянного мира в регионе. Сегодня посольство США в Баку выражает самые искренние соболезнования всем азербайджанцам, потерявшим своих близких", - говорится в сообщении.

    Лента новостей