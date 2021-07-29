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Посольство: Поправка Фрэнка Паллоне наносит ущерб партнерству между Азербайджаном и США

Посольство: Поправка Фрэнка Паллоне наносит ущерб партнерству между Азербайджаном и США "Поправка проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне, принятая Палатой представителей США как часть законопроекта об ассигнованиях, отражает позицию проармянских групп, стремящихся подорвать азербайджано-американское партнерство и препятствовать реализации
Внешняя политика
29 июля 2021 г. 22:23
Посольство: Поправка Фрэнка Паллоне наносит ущерб партнерству между Азербайджаном и США

"Поправка проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне, принятая Палатой представителей США как часть законопроекта об ассигнованиях, отражает позицию проармянских групп, стремящихся подорвать азербайджано-американское партнерство и препятствовать реализации проектов безопасности США в течение нескольких лет".

Заявление было сделано посольством Азербайджанской Республики в США в ответ на вопрос Report о поправке, принятой Палатой представителей в соответствии с законодательством о распределении средств.

"Прежде всего, мы хотели бы отметить, что наше сотрудничество с США сосредоточено на безопасности, включая борьбу с терроризмом, контрабандой и организованной преступностью, реагирование на угрозы важной инфраструктуре и так далее. Это в интересах Соединенных Штатов, охватывающих территории.

Азербайджан и Соединенные Штаты имеют долгую историю плодотворного сотрудничества в этих областях, и мы накопили большой опыт сотрудничества в рамках программ США.

Такие поправки, направленные на запрет помощи Азербайджану, напоминают раздел 907 Закона о поддержке свободы, который в начале 1990-х годов запрещал всякую помощь правительства США Азербайджану, ставшему жертвой армянской оккупации международно признанных территорий Азербайджана и этнической чистки.

Хотели бы отметить, что это начальный этап пересмотра соответствующего законодательства, и мы надеемся, что в ближайшие месяцы Конгресс США не допустит, чтобы политика, основанная на национальных интересах, стала заложником армянской диаспоры и лоббистских групп", - сообщили в посольстве.

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Версия на английском языке Embassy: Pro-Armenian groups aiming to damage the Azerbaijan-U.S. partnership
Версия на азербайджанском языке Səfirlik: Frənk Pəllonun düzəlişi Azərbaycan-ABŞ tərəfdaşlığına xələl gətirmək yanaşmasını əks etdirir

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