Посольство Азербайджана подарило книги Национальной библиотеке Катара

Книги были направлены на углубление знаний общественности о богатой истории и культуре Азербайджана

Посольство Азербайджана передало в дар Национальной библиотеке Катара (QNL) 70 наименований книг на английском и арабском языках. Книги направлены на углубление знаний общественности о богатой истории и культуре Азербайджана. Как передает Report, об этом сообщает The Gulf Times.

Посла Азербайджана в Катаре Рашада Исмаилова приветствовали государственный министр и президент Национальной библиотеки Катара Хамад бин Абдульазиз аль-Кавари, а также директор службы исследований и обучения библиотеки Абир аль-Кувари.

"Мы придаем большое значение расширению и укреплению двусторонних отношений с Катаром во всех сферах. Исходя из нашей твердой веры в уникальную роль культурных мероприятий в налаживании связей между народами, сегодняшнее мероприятие направлено на достижение этой цели. Мы рады этому выдающемуся сотрудничеству с Национальной библиотекой Катара. Мы верим, что эти источники предоставят читателям и посетителям библиотеки более широкую возможность ближе познакомиться с культурой и историей Азербайджана", - заявил посол.