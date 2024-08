Посольство: Азербайджан поддерживает мирное урегулирование вопроса Джамму и Кашмира

Азербайджан поддерживает мирное урегулирование вопроса Джамму и Кашмира на основе норм и принципов международного права.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Пакистане в социальной сети "Х".

"Принципиальная позиция Азербайджана по Джамму и Кашмиру основана на поддержке мирного урегулирования этого вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями СБ ООН, а также при полном соблюдении международного гуманитарного права", - отмечается в публикации дипмиссии.