Посол Японии в Азербайджане завершит свою дипмиссию в марте

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "В марте истекает срок моей миссии и я возвращаюсь в Японию".

Об этом Report заявил посол Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши.

"Я пробыл на посту посла три года и три месяца", - добавил дипломат.

Посол выразил удовлетворение, что в рамках реализации программы грантовой помощи "Корни трав и человеческая безопасность" смог посетить и ознакомиться с рядом регионов Азербайджана.

"Азербайджан - прекрасная страна, каждый регион которой обладает своеобразной, специфической природной красотой", - подчеркнул Ц.Такахаши.

Как ранее сообщал Report, новым послом Японии в Азербайджане был назначен 60-летний Теруйуки Каторе. До этого он работал генеральным директором в министерстве здоровья, труда и благосостояния Японии.