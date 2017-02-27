 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Японии в Азербайджане завершит свою дипмиссию в марте

    Цугуо Такахаши:Азербайджан - прекрасная страна, каждый регион которой обладает своеобразной, специфической природной красотой

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "В марте  истекает срок моей миссии и я возвращаюсь в Японию".

    Об этом Report заявил посол Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши.

    "Я пробыл на посту посла три года и три месяца", - добавил дипломат.

    Посол выразил удовлетворение, что в рамках реализации программы грантовой помощи "Корни трав и человеческая безопасность" смог посетить и ознакомиться с рядом регионов Азербайджана.

    "Азербайджан - прекрасная страна, каждый регион которой обладает своеобразной, специфической природной красотой", - подчеркнул Ц.Такахаши.

    Как ранее сообщал Report, новым послом Японии в Азербайджане был назначен  60-летний Теруйуки Каторе. До этого он работал генеральным директором в министерстве здоровья, труда и благосостояния Японии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi