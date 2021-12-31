Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поздравил азербайджанский народ с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поздравил азербайджанский народ с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как сообщает Report, дипломат в связи с этим разместил публикацию в Twitter.

"Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом! Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, счастья и благополучия, с пожеланием, чтобы 2022 год был более удачным и плодотворным. С праздником!",- говорится в тексте поздравления.