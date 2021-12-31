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Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ

Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поздравил азербайджанский народ с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.
Внешняя политика
31 декабря 2021 г. 11:09
Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп поздравил азербайджанский народ с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как сообщает Report, дипломат в связи с этим разместил публикацию в Twitter.

"Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом! Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, счастья и благополучия, с пожеланием, чтобы 2022 год был более удачным и плодотворным. С праздником!",- говорится в тексте поздравления.

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Версия на английском языке British ambassador congratulates Azerbaijani people
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya səfiri Azərbaycan xalqını təbrik edib

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