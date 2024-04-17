Посол Украины: Возвращаюсь на родину с положительными впечатлениями от Азербайджана

Возвращаюсь в Украину с весьма положительными впечатлениями от Азербайджана и от людей, которые здесь проживают. Благодарен азербайджанцам за то, что помогли познакомиться поближе с богатой историей, культурой и традициями своей страны, проникнуться симпа

Возвращаюсь в Украину с весьма положительными впечатлениями от Азербайджана и от людей, которые здесь проживают.

Как сообщает Report, об этом посол Украины Владислав Каневский написал на своей странице в Facebook в связи окончанием дипломатической миссии в Азербайджане.

Посол поблагодарил азербайджанцев за то, что они помогли познакомиться поближе с богатой историей, культурой и традициями своей страны, проникнуться симпатией к Азербайджану.

"Азербайджанцы, вы замечательные! Судьба подарила мне возможность общаться и работать с друзьями Украины и патриотами своей страны, настоящими профессионалами, с которыми вместе укрепляли стратегическое партнерство между нашими государствами, создавая новые действенные двусторонние механизмы сотрудничества. Горжусь тем, что в мою бытность было создано и обеспечено функционирование институтов, которые достойно презентовали Украину в Азербайджане, такие как: Торговый дом Украины, почетное консульство Украины, Украинский центр", - написал он.

Дипломат отметил, что для него было честью представлять Украину в дружественном Азербайджане, и его миссия в стране выполнена успешно.