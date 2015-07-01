Посольство Великобритании в Азербайджане прокомментировало информацию о визите Бако Саакяна в Лондон

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Посольство Великобритании в Азербайджане выразило свое отношение по поводу информации о визите главы сепаратистского режима Нагорного Карабаха Бако Саакяна в Лондон по приглашению неправительственной организации "Chatham House".

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства, в заявлении говорится, что "Великобритания не признает независимость самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской Республики"".

В заявлении также отмечается, что Б.Саакян посетит Великобританию частным образом и правительство страны не играет никакой роли в его визите: ""Chatham House" является независимым институтом и сама принимает решения, кого приглашать на свои мероприятия. Правительство Великобритании не имеет никакого влияния на эти решения, учитывая уважение к свободе функционирования НПО".