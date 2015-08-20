Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Украине взяло под контроль расследование уголовных дел об убийстве двух азербайджанцев. Об этом сообщил Report глава пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

Отметим, что посольство Азербайджана направило обращения в министерства иностранных дел Украины и Генеральную прокуратуру в связи с обоими уголовными делами: "Посольство Азербайджана в Украине отслеживает расследование уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами Украины по фактам убийства 25 июня 2015 года на территории села Подленивка Урюпинского района Херсонской области Украины гражданина Азербайджанской Республики Нурушова Вугара Гияс оглы, родившегося 4 сентября 1976 года, и убийства 17 августа текущего года в Херсоне гражданина Украины Тагиева Ильхама Таги оглы, родившегося в 1956 году в Джульфинском районе Азербайджана".