Посол США посетил Аллею шехидов

Посол США в Азербайджане Марк Либби посетил Аллею шехидов и возложил цветы к мемориалу "Вечный огонь".

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию дипмиссии в соцсети "Х".

“Сегодня мы чтим память граждан Азербайджана, погибших в ходе десятилетий конфликта между Азербайджаном и Арменией. США, по-прежнему, непоколебимы в своей приверженности укреплению мира, примирения и стабильности на Южном Кавказе. Продолжаем оказывать гуманитарную помощь, поддерживать процесс разминирования и усилия по достижению прочного и достойного мирного соглашения на благо всех народов региона”, – приводится дипмиссией слова Либби.