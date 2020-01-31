Посол США обратился к азербайджанской молодежи

"Важным приоритетом посольства является поиск путей для совместной работы образовательных заведений Азербайджана и США и наращивание контактов среди народов".

Как сообщает Report, об этом посол США в Баку Эрл Литценбергер сказал на церемонии подписания соглашения по двойной программе дипломов между Азербайджанским государственным педагогическим университетом (АГТУ) и Университетом Джорджа Вашингтона США.

По его словам, проявлением этого является подписание соглашения по двойной программе дипломов: "Мы верим, что умение общаться на английском языке является одним из путей и ключей для превращения в истинного глобального гражданина. Поэтому одной из основных своих задач в этой страны мы считаем усовершенствование преподавания на английском языке".

Эрл Литценбергер сказал, что АГПУ один из самых достойных партнеров для достижения данной цели: "Мы уверены, что наши специалисты по английскому языку смогут помочь в этом деле. Подготовка на уровне магистра в рамках программы также является важным событием для всех нас. Видеть, как самые престижные университеты наших стран объединяют свои силы в такой форме действительно волнительно. Люди всегда говорят, что Азербайджан богат природными ресурсами, особенно нефтью и газом. Это мероприятие – наглядный прием, что капитал вкладывается в самый ценный ресурс Азербайджана – человеческий ресурс".