Посол США: Азербайджан совершил замечательный прогресс за последние 25 лет

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан сделал замечательный прогресс за последние 25 лет, несмотря на трудную геополитическую ситуацию.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналу Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) "Impact" заявил посол Америки в Азербайджане Роберт Секута.

По его словам, благодаря шагам, предпринятым самими азербайджанцами, а также благодаря сотрудничеству с американскими и другими международными энергетическими компаниями, принимавшими участие в "Контракте века", страна продемонстрировала впечатляющий рост, модернизацию и поборола бедность.

Говоря о нынешней экономической ситуации Азербайджана в условиях низких цен на нефть, посол сказал, что страна сталкивается с теми же проблемами, которые имелись, например в 1980-е годы в Техасе: "Главное то, какие шаги предпринимает страна для диверсификации экономики, чтобы имелись другие источники дохода. Должен отметить важность предпринимаемых Азербайджаном шагов, таких как развитие ИКТ, сельского хозяйства и туризма, создание инфраструктуры, чтобы сделать Баку связующим пунктом между Европой и Азией".

Отвечая на вопрос о том, каким он видит будущие 25 лет развития Азербайджана, Р.Секута сказал, что оптимистичен на этот счет: "То, где будет Азербайджан через 25 лет, будет, по большому счету зависеть от самих азербайджанцев".