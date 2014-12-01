Посол: Румыния заинтересована в углублении экономического сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/" Румыния заинтересована в углублении экономического сотрудничества с Азербайджаном посредством реализации крупных проектов, включая привлечение азербайджанских инвестиций в Румынию и развитие проекта AGRI (interconnector Azerbaijan- Georgia-Romania-Hungary)" . Об этом, как сообщает Report, заявил посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану на мероприятии по случаю Национального дня Румынии.

Посол отметил, что обсуждения, проведенные премьер-министром Румынии в Баку в июне 2013 и 2014 годов являются прекрасной платформой для развития проектов по сотрудничеству в экономической сфере.

Д. Чобану также подчеркнул возможности для сотрудничества в сфере транспортного коридора между Черным и Каспийским морями, использование преимуществ по доставке энергоресурсов на европейский рынок через румынский порт Констанца.

Посол высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Румынией: "Страны успешно выполняют План действий стратегического партнерства, подписанный Румынией и Азербайджаном в 2011 году, по всем сферам сотрудничества, включая политический диалог, экономическое сотрудничество и инвестиции, сотрудничество в сфере энергетики и безопасности, культуры".

Д. Чобану добавил, что Румыния продолжит поддерживать углубление отношений Азербайджана с НАТО и Евросоюзом.