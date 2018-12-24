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    Посол: Россия и Азербайджан, как стратегические партнеры, активно развивают свои отношения

    Михаил Бочарников: Двусторонние отношения между Россией и Азербайджаном развиваются по всем направлениям
    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, активно развивающими свои отношения.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку.

    "У нас хорошее взаимопонимание между всеми ветвями нашей власти, прекрасные отношения между нашими президентами", - заявил М.Бочарников.

    По его словам, двусторонние отношения между Россией и Азербайджаном развиваются по всем направлениям.

    В качестве приоритетных направлений на следующий год дипломат назвал продолжение сотрудничества по тем сферам, о сотрудничестве в которых договорились в этом году.

    "В этом текущем году договорились о многом, прежде всего о развитии экономических и торговых связей. 2019 год, я уверен, будет насыщен с точки зрения развития торгового сотрудничества, а также мы планируем наращивать гуманитарное сотрудничество", - подчеркнул посол.

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