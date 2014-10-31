Посол России: В Азербайджане созданы все условия для сохранения и развития русского языка

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин принял участие в открытии региональной конференции по поддержке и сохранению русского языка для соотечественников стран Азербайджана и Грузии, состоявшейся в Бакинском славянском университете. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Азербайджане, выступая на открытии конференции посол подчеркнул, что в Азербайджане созданы все условия для сохранения и развития русского языка, получения образования на русском языке в местных учебных учреждениях.

По словам В. Дорохина, в основе этого лежит мудрая государственная политика и понимание гражданами Азербайджана роли русского языка в получении качественного образования и межнационального общения.

В. Дорохин поблагодарил руководство Бакинского славянского университета за содействие сохранению богатых культурных и духовных традиций русского слова и поддержку различных проектов, связанных с русским языком.