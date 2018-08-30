Посол: Реализуемые Азербайджаном, Турцией и Грузией проекты имеют мировое значение

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Реализуемые Азербайджаном, Турцией и Грузией проекты имеют не только региональное, но и мировое значение.

Об этом Report заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

"Железная дорога Баку – Тбилиси - Карс, трубопроводы Баку – Тбилиси - Эрзурум и Баку – Тбилиси – Джейхан - все эти проекты меняют картину региона, вносят огромный вклад в жизнь каждого из нас. Данные крупные проекты имеют не только региональное, но и мировое значение. Поэтому сотрудничество наших стран в этом направлении углубляется и развивается с каждым годом"-, отметил он.

Комментируя визит председателя парламента Турции Бинали Йылдырыма в Азербайджан, дипломат подчеркнул, что данный визит является одним из первых после избрания Б. Йылдырыма на пост председателя национального собрания Турции.

"Он имеет большое значение и является традиционным между нашими странами. И, конечно, был обсужден ряд значимых вопросов, итоги которого мы скоро узнаем",- подытожил Э. Озорал