Посол: Франция оказывает поддержку разминированию в Азербайджане

Посольство Франции оказывает поддержку разминированию в Азербайджане, закупая детекторы и наборы инструментов для саперов.

Как передает Report, об этом написал посол Франции в Азербайджане Закари Гросс в Twitter.

Французский дипломат также пожелал скорейшего выздоровления раненному при подрыве на мине Хаялу Абдуллаеву: "Печально слышать, что 23-летний фермер Хаял Абдуллаев был ранен 28 мая, подорвавшись на мине в Физулинском районе. Я желаю ему полного выздоровления".

️Sad to hear that a 23 year old farmer, Khayal Abdullayev, was wounded on 28th May having stepped on a landmine in Fizuli district. I wish him full recovery.



️The French Embassy is supporting mine clearing in Azerbaijan by procuring detectors and tool kits for deminers.