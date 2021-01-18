Посол Франции: Заявление от 9 ноября должно позволить открыть новую страницу в истории Южного Кавказа

"Франция всегда имела дружеские отношения как с Азербайджаном, так и Арменией и Грузией"

"Франция всегда имела дружеские отношения как с Азербайджаном, так и Арменией и Грузией. И мы хотим строить тесные отношения со всеми странами Южного Кавказа без исключения".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посла Франции в Азербайджане Закари Гросса.

Он отметил, что как и Азербайджан, Франция является светской, современной и многоконфессиональной страной, "где атеисты, христиане, евреи и мусульмане живут вместе и с уважением друг к другу".

"Наши страны обязаны продолжать то, что было сделано нашими предшественниками. Франция встала на сторону Азербайджана, когда он получил независимость в 1918 году. Президент Франсуа Миттеран был одним из первых глав государств, признавших новый Азербайджан в 1991 году", - отметил посол.

З. Гросс также подчеркнул, что Азербайджан и Франция реализовали ряд совместных проектов.

"Поэтому я не удовлетворен недавней напряженностью, которая негативно сказывается на наших отношениях. Мы должны их преодолеть. Те, кто еще сомневается в этом сегодня, - это те, кто завтра поблагодарит наших политических лидеров за то, что они смогли возобновить диалог и сотрудничество. Повторный запуск, который, как я надеюсь, важен для всех, не только для наших двух стран, но и для Кавказа и для Европы", - заявил посол Франции.

Он также прокомментировал заявление от 9 ноября: "Оно должно позволить открыть новую страницу в истории Южного Кавказа. Мы должны стремиться к открытию региона и региональному экономическому развитию. Но мы все равно должны быть амбициозными. Сегодня мы должны стремиться к миру между Азербайджаном и Арменией, как де Голль и Аденауэр строили мир между Францией и Германией".