Посол: Отношения между Азербайджаном и НАТО успешно развиваются

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Отношения между Азербайджаном и НАТО успешно развиваются. Это партнерство имеет стратегическую важность.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану в рамках открытия зимней сессии Международной школы НАТО-Азербайджан (NISA).

Отметим, посольство Румынии является координатором деятельности НАТО в Азербайджане.

Д.К.Чобану заявил, что это сотрудничество будет развиваться и впредь.

Посол также выразил надежду на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие на саммите НАТО в июле этого года, как это было на предыдущих саммитах НАТО.

Д.К.Чобану отметил наличие общих вызовов у Азербайджана и НАТО, подчеркнув, что стороны могут сотрудничать в этом направлении: "Азербайджан является важным партнером в области кибербезопасности, представители этой страны участвовали в ряде тренингов, организованных НАТО".