Посол: В отношениях Китая и Азербайджана открываются широкие перспективы

За минувшие 29 лет политическое взаимодоверие между странами стало более прочным

За минувшие 29 лет политическое взаимодоверие между Китаем и Азербайджаном стало более прочным.

Как передает Report, об этом говорится в статье посла КНР в Азербайджане Го Минь "Тысячелетняя дружба на просторах Великого шёлкового пути" по случаю 29-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном.

"2 апреля 2021 года празднуется 29-летие со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном. В этот особенный день имею честь от имени Посольства КНР в Азербайджане и от себя лично выразить дружественному народу Азербайджана свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания!

Время летит. В этот день, 29 лет назад, на берегу прекрасного Каспийского моря – в г. Баку, представители правительств Китая и Азербайджана подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений, тем самым открыв новую главу дружественных обменов и сотрудничества между двумя странами. Традиционная дружба между Китаем и Азербайджаном на протяжении многих веков, связанная Великим шёлковым путём, заиграла новыми яркими красками. С момента установления дипотношений, взаимосвязи между Китаем и Азербайджаном, прошедшие через испытания и невзгоды, остались неизменными и стали еще крепче, сохранив здоровую и стабильную динамику развития. Стоит особо отметить, что в последние годы благодаря приложенным Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым личным усилиям, наши страны стремительно развивают двусторонние отношения, постоянно углубляют сотрудничество в рамках совместного строительства «Одного пояса, одного пути», укрепляют взаимодействие на международной арене, надежно защищают коренные интересы друг друга, чем принесли практическую выгоду и пользу народам двух стран.

За минувшие 29 лет политическое взаимодоверие между Китаем и Азербайджаном стало более прочным. Обе стороны неизменно поддерживают друг друга в выборе пути развития в соответствии со своими национальными реалиями и развивают дружественные отношения и сотрудничество исходя из принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, а также мирного сосуществования. Как бы ни менялась международная ситуация, Китай и Азербайджан всегда уважают, доверяют и помогают друг другу. Китайско-азербайджанские отношения уже стали образцом межгосударственного сотрудничества, в котором большие и малые страны относятся друг к другу как к равным и учитывают взаимные интересы для достижения обоюдного выигрыша.

За минувшие 29 лет практическое сотрудничество Китая и Азербайджана стало более продуктивным. Совместимость инициативы «Один пояс, один путь», выдвинутой Председателем КНР Си Цзиньпином, и национальной стратегии «Возрождения Великого шелкового пути», сформулированной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, достаточно высока. Стороны настаивают на расширении сотрудничества и достижении взаимовыгодных результатов, а также продвигают всестороннюю кооперацию в различных областях, таких как экономика и торговля, транспорт, энергетика, коммуникация, образование, культура и искусство. С момента установления дипломатических отношений объем двусторонней торговли вырос с 1,5 млн долларов США до 1,847 млрд долларов США в 2020 году, увеличившись более чем в 1200 раз.

За минувшие 29 лет многовековая дружба между Китаем и Азербайджаном стала более крепкой. «Дружба не знает расстояний, и тысяча ли не смогут разделить добрых соседей». Более двух тысяч лет назад древний Шелковый путь уже тесно связывал народы Китая и Азербайджана. Спустя тысячелетия звук колокольчиков на верблюдах странствующих торговцев превратился в гул машин и кораблей, и вот уже новая мелодия льётся вдоль Великого шёлкового пути, объединяя Восток и Запад, делая обмены между народами Китая и Азербайджана более удобными, а их взаимодействие более глубоким. Крепкая дружба между двумя народами длилась многие века, протянулась на тысячи миль и положила начало новой эпохе в китайско-азербайджанских отношениях.

Прошедший 2020 год был очень непростым как для Китая, так и для Азербайджана. В совместной борьбе с пандемией Китай и Азербайджан оказывали друг другу моральную поддержку, своевременно предоставляли друг другу материальную помощь, осуществляли обмен важным опытом, объединили усилия для развития международного сотрудничества в борьбе с пандемией, совместно преодолевали временные трудности, демонстрируя крепкую дружбу двух стран, подтвердив тем самым поговорку «друг познается в беде».

В настоящее время глобальная борьба с пандемией вступила в критическую стадию. Нехватка вакцин и их неравномерное распределение — это очевидная проблема современности. Сегодня между странами разразилась настоящая борьба за обладание вакцинами. Придерживаясь концепции построения Сообщества единой судьбы человечества, Китай первым обещал, что китайские вакцины будут доступны всему миру и служить таким образом достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах. Чтобы помочь Азербайджану как можно скорее преодолеть пандемию, китайское правительство решило в ближайшее время предоставить Азербайджану на безвозмездной основе партию китайских вакцин и поддержать азербайджанскую сторону в закупке вакцин в Китае.

2021 год – новая историческая отправная точка для Китая и Азербайджана. Успешно положено начало XIV пятилетки (2021-2025 гг.) в Китае, что стало величественной увертюрой грандиозной симфонии всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Азербайджан также гордо и уверенно вступает в новую эпоху открытости и развития. Новый план составлен, новое путешествие вот-вот начнется. В отношениях Китая и Азербайджана открываются широкие перспективы развития, а дружба между двумя странами становится крепкой как скала и передается из поколения в поколение.

Заглядывая в будущее, мы с Азербайджаном готовы продолжать углублять политическое взаимодоверие, ускорять стыковку национальных стратегий развития, расширять практическое сотрудничество в различных областях и выводить китайско-азербайджанские отношения на новый уровень во благо народов двух стран. У нас есть основания полагать, что дружественное сотрудничество между Китаем и Азербайджаном впереди ждёт еще более светлое будущее. Так давайте же вместе устремим наш взор вперёд и поприветствуем золотой век расцвета китайско-азербайджанских отношений!".