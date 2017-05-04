Посол: Сегодня день независимости Израиля празднуется в столице мультикультурализма - Баку

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Баку отметили 69-ю годовщину создания государства Израиль.

Как сообщает Report, на организованном в связи с этим официальном приеме приняли участие послы зарубежных стран, общественные и политические деятели Азербайджана, представители еврейской общины.

Выступивший на мероприятии посол Израиля в Азербайджане Дан Став сказал, что евреи гордятся тем, что спустя 1300 лет смогли восстановить свою независимость. Он отметил, что за прошедшие 69 лет страна несмотря на все трудности смогла создать сильную экономику и разнообразное общество. Посол добавил, что Израиль всегда хотел жить в мире со своими соседями, однако по сей день это не удалось воплотить в полной мере.

Д.Став назвал значимым тот факт, что сегодня день независимости Израиля празднуется в Баку - столице мультикультурализма. Он сказал, что евреи и азербайджанцы столетиями жили бок о бок друг с другом.

В свою очередь, председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Назим Ибрагимов поздравил от имени правительства Азербайджана посла и народ Израиля с национальным праздником, пожелал процветания и развития этой стране. Он отметил, что Азербайджан уделяет большое значение отношениям с Израилем.

Отметим, что в рамках приема была также организована выставка фотографий самых красивых мест Израиля.