​Посол Италии: Отношения с Азербайджаном носят стратегический характер

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Общество дружбы и сотрудничества Азербайджан-Италия внесет свой вклад в развитие двусторонних связей.

Как сообщает Report, об этом заявил соучредитель общества Дюндар Кешаплы на церемонии учреждения структуры.

"Вы наверняка осведомлены о тесном сотрудничестве между Италией Азербайджаном и Турцией. Думаю, данное общество сможет внести свой вклад в развитие взаимоотношений между нашими странами", - подчеркнул Д.Кешпалы.

В свою очередь посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо подчеркнул, сотрудничество между двумя странами основано на взаимоуважении.

"Нас связывают глубокие и дружеские отношения, более того мы сегодня являемся стратегическими партнерами в ряде сфер сотрудничества", - подчеркнул он, выразив надежду в плодотворности деятельности общества на пользу обеих сторон.

Депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев в своем выступлении указал на тот факт, что сегодня республика налаживает широкомасштабные отношения с европейскими странами.

"Азербайджан сегодня сильно изменился. Сегодня Азербайджан смог наладить широкие связи, в том числе и экономические, в ряде стран Европы. Сам факт проведения Первых Европейских игр в Баку означает, что Азербайджан сегодня оставил позади многие европейские страны", - заявил депутат.

Он выразил надежду, что учреждаемая структура поможет донести правду об Азербайджане до мировой общественности.