Посол: ЕС привержен поддержке территориальной целостности и суверенитета всех партнеров, включая Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ

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Конфликты должны решаться через призму международных норм и законов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с главой делегации ЕС в Азербайджане, послом Кестутисом Янкаускасом.

Каковы ожидания ЕС от предстоящего пятого саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 24 ноября?

Саммит Восточного партнерства проходит каждые два года. Таким образом, это хорошая возможность обсудить на самом высоком уровне, что произошло за эти годы, что было достигнуто. Мы определили в Риге два года назад 4 приоритетные области, и мы называем их "20 ключевых задач на 2020 год". Они касаются более сильной экономики, более сильного управления, более сильной связи и укрепления общества.

В ходе мероприятия его участники - главы государств, правительств и министры иностранных дел будут вовлечены в дискуссию о том, что было достигнуто, что происходит, каковы тенденции и, как мы надеемся, утвердят будущие шаги программы.

Прежде всего, я бы ожидал, что главы государств и правительств будут присутствовать и активно участвовать в этих дискуссиях, делиться достижениями, обсуждать передовые методы и, как я уже говорил, обозначат цели на будущее. Потому что Восточное партнерство предлагает каждому партнеру возможности в соответствии с уровнем их амбиций, с учетом того, что они хотят иметь на двусторонней основе с ЕС. И во многих из этих областей сотрудничества существует и многосторонняя платформа. Наилучший прогресс можно достичь, если страны будут сотрудничать в таких сферах, как например, энергия, транспорт, цифровые хабы, торговля и так далее.

Поэтому, как уже ранее было сказано, предстоящий саммит - это возможность обозначить то, что уже было достигнуто, а также установить цели.

Какие документы планируется подписать в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе?

Ожидается, что основным документом саммита Восточного партнерства станет совместная Декларация. В настоящее время она обсуждается, идет интенсивная работа над документом. Мы надеемся, что документ будет готов к публикации на саммите.

Эта Декларация, вероятно, будет иметь два Приложения по "20 ключевым задачам на 2020 год", а также по вопросу о создании многосторонних рамок.

Говоря об Азербайджане и ЕС, мы сейчас работаем над завершением соглашения о едином авиационном пространстве. Ранее делегация посетила Баку, были проведены интенсивные переговоры. Теперь мы используем другие средства, современные коммуникационные технологии, чтобы доработать его, согласовать текст, который, вероятно, может быть инициирован на саммите.

Будет ли включен вопрос территориальной целостности стран участниц программы "Восточного партнерства" в текст итоговой декларации саммита?

К сожалению, конфликты по-прежнему остаются неразрешенной проблемой для большинства стран Восточного партнерства. Этот вопрос важен, и в этом нет никаких сомнений. Он важен как для стран-партнеров, так и для ЕС. Это наше соседство. И мы все заинтересованы в том, чтобы соседство было обеспечено, стабильно и процветало.

Поэтому я полагаю, хотя работа над текстом декларации еще не завершена, вопрос, имеющий такое значение, нельзя избежать, и он может быть включен в декларацию.

ЕС последовательно привержен поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех партнеров, включая Азербайджан.

Наш подход состоит в том, что нам необходимо рассматривать все эти конфликты, основываясь на международном праве, принципах и нормах. И мы выступаем за исключительно мирное урегулирование этих конфликтов.

Саммит предоставит возможность участвующем в нем странам поднять эти вопросы на заседании и обсудить их.

Кстати, несколько дней назад Совет ЕС утвердил нового специального представителя ЕС по Южному Кавказу. Поэтому сейчас мы работаем над его поездкой в Баку в ближайшем будущем.

Каковы достижения программы Восточного партнерства со времени предыдущего Рижского саммита?

За последние два года в рамках программы Восточного партнерства была проделана большая работа, и наблюдается хороший прогресс. Позвольте мне проиллюстрировать это примерами.

В сфере экономики за последние пару лет мы увидели соглашения об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей торговой составляющей, вступившими в силу для Грузии, Молдовы и совсем недавно для Украины. Огромный рынок ЕС теперь открыт для продукции этих стран. Торговля связывает нас, и мы уже видим увеличение торговли с этими странами после вступления в силу этих соглашений.

Второе, что связывает нас, это люди. Здесь был введен безвизовый режим для граждан Грузии и Украины, ранее - для граждан Молдовы. И мы видим, что число людей, путешествующих в ЕС, возросло. Например, в Грузии за последние 6 месяцев после введения безвизового въезда в страны ЕС им воспользовались 90 тыс. граждан этой страны. Таким образом, в этом есть большой потенциал.

Я думаю, что Восточное партнерство открывает возможности для еще большего сближения наших стран. Становясь ближе, мы становимся сильнее, мы все заинтересованы в модернизации обществ и осуществлении реформ, а "Восточное партнерство" - отличная платформа для достижения этого. Таким образом, за последние пару лет есть много хороших достижений.

Насколько, по Вашему мнению, успешно реализуется программа Восточного партнерства в отношениях ЕС и Азербайджана? Каких успехов удалось достичь в этом плане?

Я думаю, что за последние пару лет мы улучшили наши отношения, развили экономические связи. Как вы знаете, ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. Почти 50% торговли Азербайджана идет с ЕС. ЕС остается крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане.

ЕС во многом помог в вопросах упрощения таможенных процедур, ускорении пересечения этих границ, модернизации пунктов пересечения границы. За последние 2 года мы продолжали работать над Южным газовым коридором. Определенные этапы вступают в силу, нам все еще нужно работать над TAP, мы продолжаем это делать. Этот проект имеет для нас решающее значение, поскольку он обеспечивает, прежде всего, альтернативные энергетические ресурсы для европейского рынка и для Азербайджана - стабильный надежный рынок для ваших углеводородов.

За последние пару лет Азербайджан приступил к внушительной программе экономической диверсификации. И в этом вам нужны самые современные технологии, модели, примеры того, как это делать. И здесь ЕС предложил множество проектов - твинингов. В вопросе твинингов Азербайджан является чемпионом среди стран Восточного партнерства. В целом в Азербайджане реализовано 46 твининг-проектов, больше, чем в любой другой стране Восточного партнерства.

13 из них продолжаются, 7 - находятся на стадии подготовки. Это хороший инструмент нашего сотрудничества.

Также между Азербайджаном и ЕС действует упрощение визового режима, программы Erasmus+ и сотни студентов, воспользовавшись ими, получили шанс путешествовать и учиться в ЕС.

В этом году мы начали переговоры о новом соглашении между ЕС и Азербайджаном, которое станет основой для наших отношений. Я уже говорил о переговорах по авиационному соглашению, которые мы начали раньше, и которые активизировались в этом году. Мы продолжаем обсуждать приоритеты партнерства, которые закладывают основу для финансовой поддержки ЕС на долгие годы. Последнее, но не менее важное, я полагаю, что, наверное, самой лучшей мера для достижения прогресса является общественное мнение. И положительное общественное мнение о ЕС в Азербайджане возросло. Так что это очень хорошее достижение, и нам нужно опираться на него.

Вы упомянули вопрос отмены визового режима, находится ли на столе обсуждений этот вопрос в отношениях Азербайджана и ЕС?

Ну, этот вопрос на столе для всех стран Восточного партнерства. Как я уже говорил, Молдова уже выиграла от этого ранее, тогда Грузия и Украина также выиграли от этого. Если Азербайджан будет готов, ЕС также готов пойти в этом направлении. Прежде всего, нам нужно очень внимательно изучить, где мы находимся на пути реализации соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии - двух документов, которые уже подписаны и функционируют. Существует много технической работы по установлению того, какой прогресс был достигнут, и нам необходимо достичь определенной отметки, исходного пункта, чтобы представить его для решения государствам-членам ЕС по поводу начала диалога о подготовке либерализации визового режима. Мы продолжаем работать над этим, и если мы будем видеть взаимный интерес и готовность, я думаю, мы могли бы быть готовы пойти в этом направлении.

Как вы видите будущие перспективы программы Восточного партнерства с учетом влияния России на некоторые страны-участники программы, такие как Армения, Молдова, Беларусь, и неразрешенные конфликты в регионе, в том числе нагорно-карабахский?

Я думаю, что Восточное партнерство является очень хорошей основой для продвижения наших отношений. Потому что у нас есть общие цели стабильности, безопасности и процветания в нашем регионе. Это позволяет каждой стране развивать свои собственные отношения, измеряемые уровнем амбиций этой страны - чего вы хотите, как вы хотите, чтобы ваши отношения развивались с ЕС. В то же время он предлагает многостороннюю платформу для разработки проектов, которые нуждаются в более тесном сотрудничестве, трансграничных решениях, таких как транспорт, энергетические проекты и т. Д.

Недавно ЕС принял новую глобальную стратегию. И эта стратегия ясно говорит о том, что мы готовы больше работать над реализацией многосторонности и достижением демократии, безопасности и стабильности наших ближайших восточных соседей.

Каждая страна имеет право выбирать свои собственные меры безопасности. К сожалению, мы видим действия русских за последние несколько лет, и я думаю, что мы все увидели результаты этих действий. Нам нужно вынести из этого уроки и приспособиться к этому поведению. Я бы сказал, что наши действия после этих событий повысили устойчивость в странах ЕС и Восточного партнерства к негативным влияниям со стороны. В этих случаях нам нужно сосредоточиться на областях, мы можем добиться прогресса. Мы можем усилить эту устойчивость, построить процветание, безопасность и стабильность.

Азербайджан не единственная страна, страдающая от конфликтов. И мы считаем, что все эти конфликты должны решаться, прежде всего через призму международных норм и законов посредством очень четкой поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости. ЕС поддерживает это и поддерживает существующие рамки для урегулирования этих конфликтов. Мы надеемся, что с назначением нового специального представителя ЕС сможем также по возможности внести свой вклад в этот вопрос.