Посол ЕС: Баку в очередной раз доказал, что является столицей толерантности

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Фестиваль европейской толерантности IMAGINE прошел в столице Азербайджана успешно. И Баку в очередной раз доказал, что он действительно является столицей толерантности".

Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Кестудис Янскаускас на закрытии первого фестиваля европейской толерантности IMAGINE в Баку.

"Целую неделю мы представляли фильмы зрителям. На фестивале были продемонстрированы более 30 фильмов не только режиссеров стран ЕС, но и ряда других стран мира", - заявил посол ЕС отметив, что за эти дни фестиваль посетили более трех тысяч человек.

"Это еще раз доказало, что фестиваль прошел успешно и Баку в очередной раз доказал, что он действительно является столицей толерантности.

Я думаю, мы приложим усилия чтобы он стал регулярным и ежегодным и в следующий год мы могли бы организовать его еще с большим масштабом",- заявил К. Янскаускас.