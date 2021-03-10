Посол Беларуси побывал на месте ракетных ударов армянских ВС по Гяндже

Новоназначенный посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков посетил Гянджу.

Новоназначенный посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков посетил Гянджу.

Как сообщает западный центр Report, в ходе визита посол встретился с главой Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамовым, посетил территории, разрушенные в результате ракетного обстрела ВС Армении.

Н.Байрамов выразил удовлетворение визитом посла Андрея Равкова в Гянджу и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности. Отметив, что он впервые посетил Гянджу, дипломат выразил благодарность за теплый прием.

На встрече были затронуты азербайджано-белорусские отношения, подчеркнута важность дальнейшего развития двусторонних связей в промышленной сфере, области культуры и образования.

После встречи Андрей Равков посетил территории, разрушенные в результате ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении. Ниязи Байрамов отметил, что во время Отечественной войны армянская армия несколько раз обстреливала Гянджу, в результате чего погибли 26 мирных жителей, в том числе дети и женщины, более 120 мирных жителей получили ранения. Нанесен значительный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Посол Беларуси ознакомился на месте со следами военных преступлений, совершенных Арменией, и в знак почтения памяти погибших мирных жителей возложил цветы к разрушенному жилому дому.